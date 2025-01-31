توافد أعداد كبيرة من المصريين أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين.. فيديو

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية، من معبر رفح، إنه لا يزال المواطنون الذين قطعوا مسافات بمئات الكيلو مترات يقفون في هذه النقطة يعبرون عن رفضهم الكامل لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشارت إلى تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية والأردنية.

وأضاف «عماد »، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجميع أمام معبر رفح يرفع شعارات معظمها تشير إلى لا للتهجير وغير ذلك من الشعارات التي يكتب عليها لا لتصفية القضية الفلسطينية وهذه الشعارات تؤكد على وعي الشعب المصري للنوايا الأمريكية والإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وترك أراضيهم بعدما عانوا لأكثر من 15 شهرًا من الحرب المتواصلة من الإسرائيليين الذين لم يرحموا كبيرًا ولا صغيرًا وهدموا البيوت فوق رؤوسهم.

وتابع: « جميع فئات الشعب المصري تشارك في هذه الوقفة سواء من رجال أو شباب أو نساء والحضور الأبرز هنا للمرأة التي دائمًا تحرص على مشاركة في القضايا التي تمس الأمن القومي المصري».