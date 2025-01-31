طلاب جامعة بنها يشاركون فى وقفات رفح لرفض تهجير الفلسطينيين

انطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وفد من طلاب جامعة بنها متجهين إلى مدينة رفح، وذلك تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين، ودعما لموقف القيادة السياسية الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وأعلن المشاركون تأييدهم لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه ، والتأكيد على ثوابت الموقف المصري التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية والتي لا يمكن أبدا التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن جامعة بنها بجميع منتسبيها تؤيد وتدعم ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مواقف ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار الجيزاوي إلى مشاركة وفود من طلاب الجامعة بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى وقفات معبر رفح وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين الجامعة والتنسيقية لدعم موقف القيادة السياسية الثابت من رفض التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني.

وكان مجلس جامعة بنها قد أعلن بجميع أعضائه دعمه وتأييده بشكل واضح وصريح للمواقف وكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية ووقف مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين.

طلاب جامعة بنها

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