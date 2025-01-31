رادكا دنماركوفا: معرض القاهرة للكتاب يوحد البشر رغم اختلاف اللغات والثقافات

قالت رادكا دنماركوفا، الأديبة التشيكية، إنها كانت مندهشة وسعيدة للغاية بأن أعمالها قد تم ترجمتها إلى العربية، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها القاهرة، وأنها تشعر بالسعادة لوجودها في هذا الحدث الثقافي الكبير، موضحة أنها تعمل حاليًا على كتابة رواية جديدة، مشيرة إلى أنها ممتنة لوجودها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، خاصة كونها كاتبة تؤمن بأن الأدب لا يعترف بالحدود.

وأضافت دنماركوفا، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" أنها من مدينة براغ، التي تعد مسقط رأس الكاتب العالمي الشهير فرانز كافكا، مشيرة إلى أن تعلمها من كافكا كان حول كيفية رؤية العالم من خلال أعماله المعقدة والعميقة.

أما بالنسبة للماء، قالت دنماركوفا إن وجودها بجانب نهر النيل جعلها تلاحظ الاختلافات اللغوية في وصف الماء بين اللغتين العربية والتشيكية، حيث الماء مذكر في اللغة العربية بينما هو مؤنث في اللغة التشيكية، مؤكدة أن الماء يعد عنصرًا ذا أهمية عظيمة في حياتنا.

وأشارت إلى أن الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب تمثل علامة بارزة في تاريخ المعرض، معتبرة أن المعرض هو منبر ثقافي يعكس أهمية الأدب في توحيد البشر وتجاوز الحواجز الثقافية واللغوية.