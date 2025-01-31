النبريصي ونادر فرج يقودان هجوم الإسماعيلي أمام الطلائع

اعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة طلائع الجيش، بعد قليل، على استاد الإسماعيلية، فى الأسبوع الحادى عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة اامرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، حاتم سكر

خط الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، ايريك تراورى، مروان حمدى

خط الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي

دكة البدلاء: كمال السيد، محمد عمار، هشام محمد، محمد عبد السميع، ابراهيم عبد العال، عمر القط، علي الملواني، محمد خطاري، عبد الرحمن كتكوت.