"مستقبل وطن": وقفة الشعب أمام معبر رفح ملحمة وطنية وبطولية في حب مصر

قال عبدالله سعيد أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن هذا هو معدن الشعب المصري الذي دائما يلبي نداء الوطن ويكون حاضرًا عند استشعاره وجود مخاطر تحيط بوطنه.

وأضاف السعيد تصريحات له اليوم، أن الوقفة الاحتجاجيّة التي يشارك فيها كافة أطياف الشعب المصري عند معبر رفح هي رسالة شديدة اللهجة تؤكد أن مصر دولة قوية ذات سيادة ولن تسمح المساس بأمنها واستقرارها، وأن شعبها سيكون أول من يدافع عن وطنه.

وأشار إلى أن هذا المشهد والملحمة الوطنية عند معبر رفح تؤكد أن مصر بها 110,000,000 فدائي مستعدون لمواجهة المخاطر وتقديم أنفسهم فداءً لاستقرار وأمن وطنهم ودعمًا لحقوق أشقائهم في فلسطين.

وأوضح أن هذه الوقفة والملحمة هي تفويض جديد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة هذا المخطط بكل قوة وعدم السماح لمجرد التفكير في هذا الأمر الذي يقوض جهود السلام ويعزز الصراع ويهدر حقوق الفلسطينيين المشروعة.

وتابع: "تحية لشعب مصر الواعي والمثقف والمدرك الذي يقدم كل يوم رسائل عظيمة في حب الوطن والزود عنه وإحباط المخططات التي تهدد أمن واستقرار وطنه".