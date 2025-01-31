الطقس غدًا.. شبورة كثيفة صباحًا وتحذير عاجل لهذه المحافظات

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون الطقس غدًا السبت 1 فبراير 2025، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل لدرجة الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأفادت الأرصاد بأنه من المحتمل، ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر وكثيفة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة وبالقرب من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ومهيأ لفرص سقوط أمطار بسيطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.

ومن المحتمل غد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3.5 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.