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الجمعة 31 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد الانضمام للأهلي.. أشرف بن شرقي يوجه رسالة لجماهير الريان القطري

أشرف بن شرقي لاعب
أشرف بن شرقي لاعب الأهلي
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أصدر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد بيانًا يشكر فيه ناديه السابق الريان القطري بعد انتقاله إلى الأهلي لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الشتوي الجاري. 

بيان أشرف بن شرقي 

ونشر أشرف بن شرقي بيان عبر موقع انستجرام  قال فيه: “بسم الله الرحمن الرحيم.. أود التقدم بالشكر الكبير لفريق الريان القطري بكل أطره ومسؤوليه على الفترة الذهبية التي قضيتها معكم و خاصة الأخ والسند الكبير الشيخ القعقاع بن حمد الذي كان سندي الأول لي في كل الأوقات شكرا كثيرا لفريق الريان وكل مسؤوليه كبيرا وصغيرا على الاحتضان الذي وجدته من اول يوم الشكر الكبير للجماهير الوفية للأمة الريانية على دعمهم لي في كل فترة قضيتها معهم و أيضا لكل لاعب وفرد داخل منظومة الريان لكن لكل رحلة في الحياة نهاية اودعكم بالدعاء و أتمنى التوفيق و النجاح وحصد البطولات مستقبلا Balrayyanaz عاشت الأمة الريانية”.

 

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