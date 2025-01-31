تشكيل الجونة أمام حرس الحدود في الدوري

اعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الاول لنادي الجونة، التشكيل الرسمي لمواجهة فريق حرس الحدود اليوم.



ويستضيف فريق الجونة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة، فريق حرس الحدود على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى "دورى nile".



جاء تشكيل الجونة امام حرس الحدود كالآتي :



ويدخل الجونة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 3، وخسر في 6، ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، جمعهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4.