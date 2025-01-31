ads
الجمعة 31 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تحذير لمكاتب الكونجرس الأمريكي بعدم استخدام تطبيق "ديب سيك"

ديب سيك
ديب سيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقت مكاتب الكونجرس الأمريكي تحذيرات بعدم استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"، في إشعار أرسله كبير المسئولين الإداريين في مجلس النواب الأمريكي.

 ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن الإشعار، في هذا الوقت،
يخضع تطبيق "ديب سيك": للمراجعة من قبل كبير المسئولين الإداريين في مجلس النواب الأمريكي وهو غير مصرح به حاليا للاستخدام الرسمي في مجلس النواب الأمريكي.

وهدد ظهور نموذج تطبيق "ديب سيك " للذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة هيمنة عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية مثل أوبن إيه.آي وجوجل على السوق.

 

الكونجرس ديب سيك مجلس النواب الأمريكي