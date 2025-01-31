التعليم: التعاون مع معهد جوته لتطوير اللغة الألمانية وإنشاء مدارس مصرية ألمانية

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا، مع يوهانز إيبِرت، الأمين العام لمعهد “جوته”، لبحث تعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي.

جاء اللقاء في إطار مناقشة عدد من المشاريع المشتركة التي تهدف إلى تحسين النظام التعليمي في مصر.

في بداية اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم على أهمية العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، وأوضح أن هناك مجالات متعددة للتعاون، خاصة في تدريب المعلمين من خلال برنامج رفع الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة الألمانية، إضافة إلى تطوير مناهج اللغة الألمانية. وأعرب عن رغبة الوزارة في توسيع التعاون وتفعيل برامج جديدة مشتركة.

من جانبه، أشاد يوهانز إيبِرت بالعلاقات الممتازة بين معهد “جوته” ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، مؤكداً دعم المعهد لجهود الوزارة في تحسين التعليم وتلبية احتياجات المجتمع المصري. كما أشار إلى أن المعهد يعمل على تقديم برامج تدريب مستمرة لمعلمي اللغة الألمانية في مصر.

كما تضمن اللقاء مناقشة سبل التعاون بين المعهد والوزارة لدعم مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية، بالإضافة إلى تعزيز تدريس اللغة الألمانية في مدارس التعليم الفني، وهو ما سيسهم في تحسين المهارات اللغوية وتعزيز استخدامها في الحياة اليومية والمهنية.