الزمالك في مهمة صعبة أمام بيراميدز.. الليلة

لا صوت يعلو الليلة، داخل أرض الفراعنة، فوق صوت القمة المرتقبة بين فريق بيراميدز الذى يستضيف نظيره الزمالك، وذلك فى تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "استاد الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "نايل".

ويبحث الزمالك عن الظفر بالثلاث نقاط من أجل اعتلاء قمة ترتيب الدورى المصرى بدلاً من مضيفه بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب الدورى المصرى برصيد 20 نقطة، بنفس عدد نقاط الأهلى الذى سقط للمركز الثالث بعد فارق الأهداف الذى حققه الفارس الأبيض فى مواجهة الجونة.

بينما يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 10 جولات فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى مواجهة وحيدة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد توازنه وهيبته داخل الدورى المصرى الممتاز، بعد الفوز الأخير على نظيره الجونة بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة الـعاشرة من عمر المسابقة.

جروس جهز الفارس الأبيض فنياً.. والمكافآت سلاح “السماوي”



وكان الزمالك قد تعرض لهزيمة قاسية ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أمام مودرن سبورت، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ليحقق فريق مودرن أول انتصار له فى الدورى هذا الموسم.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، قد أعلن حالة الطوارئ فى القلعة البيضاء، عقب الفوز الكبير على الجونة، برفضه منح اللاعبين راحة، والاستعداد المبكر لمواجهة الليلة أمام بيراميدز.

ويعتبر فوز الزمالك على الجونة مهماً للحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب الدوري وقبل مواجهة بيراميدز، والتطلع لاعتلاء صدارة المسابقة.

وعلى الجانب الآخر، حرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على الاجتماع بلاعبي فريق الكرة والجهاز الفني وطالبهم بضرورة الحفاظ على وجود الفريق على قمة ترتيب الدوري، والقتال بكل قوة على تحقيق الانتصار في جميع المباريات المقبلة، والتركيز بشدة في الدوري حاليا.

كما وعدهم بمكافآت مالية كبيرة مقابل عدم ادخار أي جهد من أجل مواصلة المشوار والاستمرار في الصدارة، والمنافسة على لقب الدوري حتى اللحظة الأخيرة.

ويعيش لاعبو بيراميدز فى الفترة الحالية فى حالة من الروح العالية التي وصل إليها اللاعبون في الفترة الماضية، والتي ظهرت واضحة في جميع اللقاءات الأخيرة، في مختلف البطولات.

تقابل الفريقان قبل ذلك في 14 مواجهة منها 13 مباراة رسمية في جميع البطولات ومباراة وحيدة ودية.

ويشهد تاريخ المواجهات أفضلية تاريخية للفارس الأبيض على نظيره بيراميدز، وذلك بعد أن حقق الزمالك الفوز في 5 لقاءات، مقابل فوز وحيد للفريق "السماوى".

فيما حل التعادل في 7 مواجهات سابقة، شهدت أكبر نتيجة فى تاريخ مواجهات الفريقين.

وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين التعادل بنتيجة 3-3 في نصف نهائي كأس مصر، بينما كان أكبر فوز للزمالك على بيراميدز بنتيجة 3-0 في الدوري المصري بالجولة الـ28 مع بداية موسم 2023، بينما جاء الانتصار لبيراميدز في مباراة وحيدة بهدف وحيد.