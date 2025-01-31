"أبل" الأكثر إثارة بالعالم متفوقة على "أمازون" و"مايكروسوفت"

انطلاق أبل وحصولها علي المستوي الأول في التصنيف السنوي لأكبر الشركات والأكثرإثارة في العالم للمرة الثامنة عشر، وذلك بناء على استبيان تضمن 3380 من المديرين التنفيذيين والمديرين والمحللين، حيث استحوذت أمازون ومايكروسوفت بالمركزين الثاني والثالث للعام السادس على التوالي.

أيضا تقدمت إنفيديا ستة مراكز لتأمين المركز الرابع، وذلك بفضل دورها المتقدم في دعم طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، أفاد تقرير حديث النسخة السابعة والعشرون من قائمة فورتشن لأكبر الشركات أهمية في العالم، أن شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، تأخرت مركزين لتحتل المركز التاسع هذا العام، لتعود إلى ترتيبها من عام 2023.

أيضا هناك العديد من الحركة في قطاع الإعلام والترفيه، حيث تراجعت ديزني لحد ما إلى المركز 13 ، عن العام الماضي الذي حصدت فيه المركز 12 .

ويأتى صعود قمة البث بعد تقرير أرباح قوي ، كشف أن مستوي الإيرادات وصلت 10.25 مليار دولار في الربع الرابع، وهي المرة الأولى التي تتعدي فيها نتفليكس 10 مليارات دولار في ربع واحد.

بصورة عامة ، احتفظت الشركات العشر الأولى دون تغيير عن العام الماضي، مع تحول : صعدت إنفيديا إلى أولى المراكز، مما دفع الشركات الأخرى إلى أدني درجة، مدفوعة بالطلب المتهافت على الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تلبيه شرائح وحدة معالجة الرسومات الخاصة بها وتسريعها.