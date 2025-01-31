"الزراعة" تستعرض حصاد أنشطة مركز بحوث الصحراء خلال شهر يناير

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا بأنشطة مركز بحوث الصحراء خلال شهر يناير، حيث استقبل مركز بحوث الصحراء وفد من المركز الوطني السعودي للغطاء النباتي لمكافحة التصحر لمناقشة سبل التعاون في المجالات المشتركة وللاستفادة من الخبرات والكفاءات التي يمتلكها مركز بحوث الصحراء.

كما جرى استقبال وفد من جامعة ستراثكلايد في أسكتلندا، المملكة المتحدة لبحث سبل التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه إضافة إلى الدراسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه المجالات.

وقام المركز بالإشراف على دراسات لتقييم صلاحية الأراضي للزراعة في منطقة بئر العبد، وتحديد محددات الاستغلال الزراعي، بالإضافة إلى تحديد التراكيب المحصولية المناسبة، تمهيدًا لإدراج هذه الأراضي ضمن خطة الاستزراع في شمال سيناء.

كما شارك الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء في ورشة عمل "الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد" بحضور الدكتور سويلم وزير الري والموارد المائية لتعزيز الحوار بين كافة الجهات وتبادل الآراء والمقترحات حول إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .

وواصلت حملة "اسأل واستشير" أنشطتها في التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" هي مبادرة أطلقها مركز بحوث الصحراء بهدف تعزيز التواصل اليومي مع مزارعي التجمعات الزراعية في سيناء، حيث أجرى فريق من الباحثين المتخصصين بالمركز جولات ميدانية في تجمعات الحمة، السحيمي، أبو رصاصة، والنثيلة، وقد تم التركيز على متابعة زراعات الفول، القمح، الشعير، وأشجار الزيتون.

كما ناقش مركز بحوث الصحراء سبل التعاون مع جامعة هليوبوليس في المجالات المشتركة، بالإضافة إلى التعرف على أنشطة المركز وإنجازاته ودوره في التنمية الزراعية المستدامة لبحث سبل تبادل الخبرات ودعم البحث العلمي، خصوصًا في مجال الزراعة العضوية لما لها من تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة.

وتعاون مكثف بين بحوث الصحراء ومحافظة شمال سيناء لدمج أبنائها في التنمية الزراعية المستدامة وذلك في إطار خطة المركز بتكثيف جهود التنمية الزراعية في سيناء، والعمل على ضرورة التلازم والتلاحم بين التنمية الزراعية المستدامة وبين تنمية العنصر البشري عن طريق دمج أبناء سيناء في تلك التنمية.

كما تم تعزيز التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو لدعم التنمية الزراعية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات المركز في مجالات الزراعة المختلفة وخاصة في أنشطة حصاد مياه الأمطار والزراعات الملحية في محطتي رأس سدر ومركز التنمية المستدامة في مطروح.

كما نظم بحوث الصحراء تدريباً للمرأة المعيلة وفتيات جنوب سيناء لتحسين دخل الأسرة، تهدف هذه الدورات إلى تدريب السيدات والفتيات على مساهمة فعّالة في تحسين دخل الأسرة، من خلال تعلم أنشطة اقتصادية يمكن أن توفر دخلًا ماديًا، مثل التصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية وتسويقها، بالإضافة إلى تصنيع الأسمدة من مخلفات المنازل والزراعات المنزلية، وتربية الدواجن، فضلاً عن تدريبهن على كيفية ترتيب أولويات الإنفاق داخل الأسرة.

كما قام بحوث الصحراء بدعم سيدات جنوب سيناء بمشروعات الدواجن لتحسين دخل 30أسرة وتنمية الثروة الداجنة، وتم تدريب السيدات المنتفعات من المشروعات على الممارسات الصحيحة في تربية الدجاج لضمان تحقيق الربح والاستدامة مضيفا بأن المركز لن يدخر جهدا في تعظيم إنتاجية الثروة الحيوانية بسيناء تماشيا مع الإنجازات العظيمة التي تشهدها سيناء في عصر القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما جرى تعزيز التعاون بين بحوث الصحراء والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة لتنمية جنوب سيناء، وتهدف الزيارة إلى توسيع نطاق التعاون بين منظمة أكساد ومركز بحوث الصحراء في جنوب سيناء، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر في المنطقة عبر مشاريع التنمية الزراعية وذلك في تجمعي وادي سعال، وسهل القاع.

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