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الجمعة 31 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مطروح الأزهرية تتوج بمنصبي «رئيس المنتدي» ومقرر لجنة «التحول الرقمي» بمنتدى الطفل

مطروح الأزهرية تتوج
مطروح الأزهرية تتوج بمنصبي «رئيس منتدى الطفل»
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 توجت منطقة مطروح الأزهرية بمنصبي «رئيس المنتدي» ومقرر لجنة «التكنولوجيا والتحول الرقمي»، بعد إجراء انتخابات تشكيل مجلس منتدي الطفل، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على مستوى المحافظة، بمكتبة مصر العامة، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ورعاية الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ.

أوضحت مريم حسن، مسئول الوحدة العامة للطفل بالمحافظة، اليوم الجمعة، إنه تم عقد جلسة مغلقة بحضور ممثل الأمانة الفنية للمنتدي، وتم شرح المهام المطلوبة بالجلسة وأهمها إجراء الانتخابات والتأكيد على أهمية ممارسة الديمقراطية والشعور بالمسئولية لمن يشرح نفسه، وأن المنصب تكليف وليس تشريفا، ثم تمت إجراءات الانتخابات مع الحفاظ على قواعدها، وتم اختيار عضو لكل لجنة والتي تضمنت لجان (الاجتماعية وحماية الطفل، الصحة والبيئة، التعليم والبحث العلمي، التكنولوجيا والتحول الرقمي)، ومنصب الرئيس ونائبة.

وقد حصدت منطقة مطروح الأزهرية  منصبى «رئيس المنتدي» والذي توجت به الطالبة حنين سامي عبيد، ومقرر في لجنة «التكنولوجيا والتحول الرقمي» الذي توجت به الطالبة روفيدا طارق عبد النبي.

وهنأ الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الطالبتين الفائزتين، مطالبا منهن أن يستثمروا هذه الفرصة التى تتيحها الدولة لهم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم ليصبحوا قادة مصر في الجمهورية الجديدة، مشيدا بجهود محمد حلمي، وهمت مصطفي، في دعمهم للطالبتين، وحصولهن على تلك المناصب المشرفة.

جدير بالذكر أن منتدى الطفل  يهدف إلى دعم حق مشاركة الأطفال في الأمور التى تخصهم من خلال الاستماع إليهم وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن احتياجاتهم بالطرق المختلفة لوضعها في الإعتبار عن رسم السياسات والخطط التنفيذية المتعلقة بقضايا الطفولة.

مطروح الأزهرية تتوج بمنصبي «رئيس المنتدي» ومقرر لجنة «التحول الرقمي» بمنتدي الطف

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مطروح مطروح الأزهرية منتدى الطفل عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية التكنولوجيا والتحول الرقمي