بمعرض الكتاب| «جولة البطل الصغير».. كتاب جديد لـ مصطفى غنايم

أعرب الكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم، عن سعادته بصدور كتابه الجديد للأطفال «جولة البطل الصغير» الصادر حديثا عن دار المعارف للنشر والتوزيع، والمشارك ضمن إصدارت الدار في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والمقامة حاليا في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وقال غنايم، إن مصدر تلك السعادة بصدور هذا الكتاب يرجع لعدد من الأسباب، أولها: أن موضوع الكتاب هو نصر أكتوبر العظيم الذى تجاوز أكثر من نصف قرن ولا يزال خالدًا في وجدان المصريين وملهمًا لهم بما يحمله من بسالة وكرامة وإباء وعزة وشموخ، وثانيهما هو مكان صدور هذا الكتاب حيث صدر عن مؤسسة دار المعارف العريقة.

وأضاف غنايم، أن زمن الصدور يعد مصدرًا كبيرًا للسعادة حيث تزامن صدور الكتب مع إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين.

يشار إلى أن الكاتب مصطفى غنايم قد صدر له العديد من المؤلفات منها: «البنت الطائرة، بنت السلطان والمعطف الأبيض، إيثار وحفلة عيد الميلاد، حواديت وحكايات من شعر أحمد شوقى للأطفال، عم أمين والمصباح السحري، سالى والتابلت، مبادرة أروى، آسر يتحدى غروره، قصيدة × حكاية، مغامرات أمير في الغابة ..محاكمة الثعلب».

كما صدر له كتابان ضمن سلسلة رؤية للنشء التي تصدر بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الإعلام، وهما: «أركان الإسلام، وأركان الإيمان»، واللذان تم ترجمتهما إلى 9 لغات مختلفة.

كما صدر لغنايم كتابان في النقد الأدبي، وهما: «الخطاب الشعري للأطفال عند فاروق شوشة، وقصيدة الطفل المعاصرة.. قراءة نقدية».