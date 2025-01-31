غدًا.. افتتاح النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع بأرض المعارض بمدينة نصر

تنطلق فعاليات المعرض السنوي "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية " غدًا السبت، في نسخته الثانية ويستمر حتى 3 فبراير المقبل بمركز المعارض بمدينة نصر في صالتين بالمعرض وهما صالح و 1 و 2 بمشاركة 210 شركة عارضة برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة و النقل الفريق كامل الوزير واتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي.

وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولي للمعرض عام 2024 و تم بالفعل تحقيق العديد من الشراكات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق تكامل صناعي؛ ما أدى إلى تراجعت الفاتورة الإستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية و مستلزماته وزادت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير وكل هذا نتاج جهود الغرفة في تحقيق تكامل صناعي وتواصل مباشر بين المصنعين و بعضهم.

وكان قد أوضح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية المنظمة للمعرض أن جميع العارضين وتكاليف المعرض على نفقة غرفة الصناعات الهندسية كنوع من الدعم والمساندة لمصنعي و أعضاء الغرفة الذين يزيد عدده عن 15 الف مشارك يمثلون 15 الف منشأة صناعية هندسية في مصر.

وقد وجه محمد المهندس الدعوة لجموع المصنعين لزيادة المعرض والاستفادة من العارضين وتحقيق تكامل صناعي للحد من فاتورة الاستيراد لمستلزمات صناعة هذا القطاع الهام.

وأكد أن المعرض مفتوح لزيارة الجميع بدون استثناء ومجانا لجميع الزوار.