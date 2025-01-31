وزيرا دفاع اليابان وأمريكا يتفقان على تعزيز تحالفهما الثنائي في ظل إدارة ترامب

اتفق وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني ونظيره الأمريكي بيت هيغسيث، على تعزيز التحالف الثنائي بين البلدين في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ أن الوزيرين أكدا خلال أول اتصال هاتفي بينهما - أن البلدين سيعملان على زيادة تعزيز قدرات تحالفهما الثنائي للردع والاستجابة في ظل تردي الأوضاع الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

واتفق الجانبان على أن تواصل قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي المبادرات لتقوية التحالف من خلال التدريبات المشتركة وغيرها من الأنشطة.

وتشمل المبادرات تحديث إطار عمل القيادة والتحكم وتوسيع التواجد الثنائي في منطقة جنوب غرب اليابان بما في ذلك محافظة أوكيناوا.

وأكد الوزيران - مجددا - أن المادة الخامسة للمعاهدة الأمنية الأمريكية-اليابانية، والتي تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن الأراضي اليابانية إذا تعرضت لهجوم من قبل طرف ثالث، تسري على جزر "سينكاكو" التي تسيطر عليها طوكيو وتؤكد أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها فيما تطالب الصين وتايوان بها.

كما اتفق هيغسيث وناكاتاني، خلال الاتصال الهاتفي، على أن يزور الأخير الولايات المتحدة لعقد اجتماع مباشر في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، شدد ناكاتاني على ضرورة أن تحقق اليابان والولايات المتحدة تعاون أوثق مع الدول الأخرى التي تنتهج فكرا مماثلا لمعارضة أي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة، موضحا الجهود التي بذلتها طوكيو لتقوية إمكاناتها الدفاعية.

وقدم ناكاتاني تعازيه لأسر ضحايا حادث التحطم المأساوي الذي وقع مساء الأربعاء الماضي بين طائرة ركاب أمريكية ومروحية عسكرية قرب واشنطن.

