هيئتان فلسطينيتان: الإفراج عن 90 معتقلا وأسيرا من سجون الاحتلال غدا ضمن الاتفاق

أعلنت هيئتان فلسطينيتان أن 90 معتقلا وأسيرا سيجرى الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي غدا /السبت/، ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأوضحت شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير والمحتجزين.

وأوضحت شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان مقتضب اليوم الجمعة - أنه سيتم الإفراج عن 81 معتقلا من ذوي الأحكام العالية، و9 أسرى محكومين بالسجن مدى الحياة (المؤبد).

بدورها، قررت محافظة رام الله والبيرة، نقل موقع استقبال المحررين من مجمع رام الله الترويحي إلى الساحة المفتوحة أمام قصر رام الله الثقافي وضريح محمود درويش.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء نظرًا لحالات التدافع والإعداد الكبيرة التي تحضر من المحافظات لاستقبال المحررين، ولقرب الموقع الجديد من مدينة بيتونيا؛ مما يتيح وصول حافلات المحررين بسهولة وسرعة أكبر، ودون أي عقبات.

ولفتت إلى أنه سيتم نقل أي من المحررين الذين يحتاجون لرعاية طبية مباشرة إلى المستشفيات، فيما ستكون الطواقم الطبية، وسيارات الإسعاف، وفرق الطوارئ على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة.

يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت مساء أمس، عن الدفعة الثالثة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وضمت الدفعة، 110 معتقلين، 32 من أسرى المؤبدات، و48 أسيرا بأحكام مختلفة، و30 طفلا.

