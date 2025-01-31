الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٣٢ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد جبران وزير العمل مركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، كما عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض قيادات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"؛ لبحث الاستعدادات للدورة 92 من معرض زهور الربيع، كما شهد وزيرا الزراعة والشباب والرياضة، خلال هذا الأسبوع أيضا فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، والذي يقام تحت شعار: الشمول المالى لذوى الإعاقة فى إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

بينما نظم معهد بحوث وقاية النباتات البرنامج التدريبي حول: "تربية دودة الحرير التوتية كأحد المشاريع التنموية" بفرع المعهد بمحافظة الشرقية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعملين المركزيين للزراعة العضوية والحشائش بهدف إجراء التجارب والتقييم لمبيدات الحشائش العضوية إن وجدت.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انه اعتبارا من ٢ فبراير سوف يتم فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع في نسخته الـ 92 والمزمع انطلاقها ابريل القادم في المتحف الزراعي بالدقي، كذلك تواصل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات عمليات المرور الدوري على مديريات الزراعة لمتابعة حال المحاصيل الزراعية ومدى تأثرها بالآفات المختلفة وتوعية المزارعين بالممارسات الخاصة بمكافحة الآفات.

فيما قام الدكتور ياسر الحميري المنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية بزيارة المركز الإرشادي بقرية الدير، مركز إسنا، محافظة الأقصر، وذلك في إطار تنشيط وتفعيل دور المراكز الإرشادية، كما استقبل الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفد من قيادات المجلس الصحي المصري؛ لبحث تنسيق التعاون المشترك، كذلك نفذ قطاع استصلاح الأراضي، تجربة استخدام ماكينة حصاد محصول قصب السكر والمصنعة في الهند وذلك في وجود خبراء من دولة الهند مشيرا إلى نجاح التجربة

واختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل التدريبية التي تم تنظيمها بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى تحت عنوان "الزراعة المُستدامة والأمن الغذائي"، كما قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السماح باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات انتاج لضبط الأسعار

ونشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات لتوعية مزارعي محصولي القمح والفول البلدي، بالتوصيات الواجب اتباعها لزيادة إنتاجية المحصول وتجنب الآثار السلبية لموجات الصقيع.

فيما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في ورشة عمل "الزراعة المستدامة والأمن الغذائى" والمنظمة بمركز معلومات تغير المناخ التابع لمركز البحوث الزراعية، كما استقبل المعمل عدد من طلاب كلية الزراعة بجامعة عين شمس للتعرف على دور المعمل الرقابى فى مجال سلامة الغذاء المحلى و المستورد والمصدر، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 6857 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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