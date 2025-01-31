أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، لافتتاح مسجد عباد الرحمن بمنطقة وادي الرمل غرب مدينة مرسى مطروح، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، والنائب جمال الشورى والنائب حسن أبو قديرة، وعدد من عمد ومشايخ وعواقل مطروح وأهالي المنطقة.



وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أن المسجد أنشأ على مساحة ٣٥٠ مترا مربعا، إنشاء جديد بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.



وتناول وكيل وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة التأكيد على ضرورة الاعتصام بالله وعدم التفرق في مواجهة الأزمات والمحن.

ووجه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ التهنئة لأهالي المنطقة بافتتاح المسجد الجديد، ناقلا تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لأهالي وادى الرمل والتهنئة بافتتاح المسجد الجديد مع أهمية أعماره ويكون صرح تعليمي وديني لهم.

نائب محافظ مطروح يفتتح مسجد عباد الرحمن بمنطقة وادي الرمل

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