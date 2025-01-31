بتكلفة 9.3 ملايين جنيه.. افتتاح 3 مساجد جنوب بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، في افتتاح 3 مساجد "بعد إحلالها وتجديدها" بمراكز: سمسطا والفشن وببا، بتكلفة إجمالية 9.3 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

حيث افتتح مدحت صلاح رئيس مركز سمسطا اليوم، المسجد الكبير بعزبة نصر جمعة التابعة لقرية دشطوط، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 500 م²، بتكلفة 6 ملايين جنيه، وذلك بحضور الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، الشيخ مصطفى رمضان مدير أوقاف سمسطا، الشيخ يحيى عبد العزيز مفتش المنطقة ونواب رئيس المدينة.

فيما افتتح علي حماد رئيس مركز الفشن مسجد الرحمن بدير الحديد التابعة لقريةالحيبة على مساحة 320 م²بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وذلك في حضور الشيخ محمد عيد مدير أوقاف الفشن، أيمن جامع رئيس قرية الفنت، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالفشن ومفتشى إدارة الأوقاف، بينما افتتح محمد بكري رئيس مركز ببا مسجد الشيخ سيد بالشيمي التابعة لقرية هلية على مساحة 270 م² بتكلفة 800 ألف جنيه.