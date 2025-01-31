وسط حضور جماهيري كبير.. حكيم يتألق في حفل الفنون الشعبية بمسرح البالون

نظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا للنجم حكيم، بمسرح البالون في العجوزة، وسط حضور جماهيري كبير ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

أقيم الحفل في إطار توجيهات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه رحب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الفنان تامر عبدالمنعم، قائلا: أود أن أنقل لكم جميعا تحيات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الراعي الرسمي للحفلات الفنية التي يقيمها مسرح البالون شهريا.

قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية مجموعة من الفقرات خلال فاعليات الحفل منها: «المراكبي، إسكندراني "صولو" هبة محمد، ميلدا "صولو" نورهان، الحجالة "صولو" دعاء سلام.

أما الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية قدمت فقرات: «غوازي، دبكة المجوز»، الحصان "صولو" أسماء عمرو، العصاية تدريب محمد سلام ورحمة عمرو.

وفي الفصل الثاني من برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغاني النجم حكيم منها أغنية «السلام عليكوا» التي تفاعل معها الجمهور.

ووجه حكيم الشكر لرئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية على جهوده في تطوير البيت تحت قيادة معالي وزير الثقافة.

وقال حكيم: «شكرا أنه جعل لنا متنفس باحتكاك مباشر وحي مع الجمهور».

وتابع: «إنه في مثل هذا التاريخ وتحديدا 30 يناير، وعلى نفس المسرح "البالون" كان أول لقاء تلفزيوني لي».

وقدم حكيم، مجموعة من أفضل وأحب أغانيه لدى الجمهور خلال الحفل الذي امتد إلى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة منها: «ع الواحدة، هبوسه، افرض، حلاوة روح، خطوة ونص» وغيرها من الأغاني.