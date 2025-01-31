انطلاق اليوم الأول لكأس العالم للناشئين والناشئات لسيف المبارزة بالعاصمة الإدارية

انطلقت اليوم، منافسات بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية، خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير.

وتشهد البطولة منافسات فردي الناشئات اليوم، حيث تبدأ من دور المجموعات وصولًا إلى الأدوار النهائية، فيما تنطلق منافسات الناشئين غدًا، وتُختتم البطولة يوم الأحد بإقامة مسابقة الفرق للناشئين والناشئات.

وكان الاتحاد المصري للسلاح قد قرر إشراك أربعة لاعبين ناشئين وأربع ناشئات في القائمة الأساسية للمنتخب، بينما يشارك عدد آخر من اللاعبين على نفقتهم الخاصة، مستفيدًا من إقامة البطولة في مصر، ليصل إجمالي المشاركين المصريين إلى 31 لاعبًا بواقع 16 ناشئًا و15 ناشئة.

وأسفرت قرعة فردي الناشئات وقوع سارة عبدالوهاب في المجموعة الأولى إلى جانب لاعبات من إيطاليا وسويسرا وأوكرانيا والمجر وبولندا وهونج كونج، فيما تتواجد خديجة النجار في المجموعة الرابعة مع لاعبات بولندا وإيطاليا وأمريكا والصين والمجر وروسيا.

وتشهد المجموعة الخامسة مشاركة جنا السيد التي ستواجه لاعبات من اليونان وتركيا وإيطاليا والمجر وسويسرا وروسيا، بينما تتواجد ريتال الجبالي في المجموعة السادسة بمنافسة مع لاعبات من بولندا وهونج كونج وإيطاليا وفرنسا واليونان وتركيا.

وفي المجموعة السابعة، تلعب مي قنديل إلى جانب لاعبات من الأردن وأوكرانيا وأنجولا واليونان وروسيا وألمانيا، بينما تضم المجموعة الثامنة فرح محفوظ التي تواجه لاعبات من إيطاليا والصين والأرجنتين والمجر وروسيا وفرنسا.

أما سارة محمد فتشارك في المجموعة التاسعة بمواجهة لاعبات من إيطاليا والمجر وأوكرانيا وفرنسا وبولندا وروسيا، فيما تتواجد فريدة خليل في المجموعة العاشرة إلى جانب لاعبات من المجر وروسيا وجورجيا وعمان وإيطاليا ورومانيا.

وفي باقي المجموعات، تلعب لولوة سليمان في المجموعة الثانية عشرة مع لاعبات من إيطاليا وأمريكا وهونج كونج وألمانيا وأوكرانيا والمجر، بينما تواجه رودينا عبدالكريم في المجموعة الثالثة عشرة لاعبات من إيطاليا والأردن وألمانيا وسويسرا وبولندا وروسيا.

وتتنافس ملك إسماعيل في المجموعة الرابعة عشرة مع لاعبات من إيطاليا وفرنسا وروسيا والمجر وأوكرانيا وبولندا، بينما تضم المجموعة السابعة عشرة سلمى الشيخ التي تواجه لاعبات من فرنسا وألمانيا والصين وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا.

وفي المجموعة الثامنة عشرة، تلعب فريدة مراد أمام لاعبات من باراجواي وفرنسا وألمانيا وأذربيجان وأوكرانيا وأمريكا، بينما تشارك هنا العراقي في المجموعة التاسعة عشر مع لاعبات من روسيا وأذربيجان وتركيا واليونان وأمريكا.

وتختتم المجموعات بمشاركة مايا شلش في المجموعة الرابعة والعشرين، حيث تواجه لاعبات من فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وأمريكا وسويسرا.