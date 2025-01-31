مرموش أمام حامل اللقب.. نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

أقيمت قرعة الملحق المؤدي إلى الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، ظهر اليوم الجمعة، الموافق 31 يناير 2025، وأسفرت عن مواجهات نارية.

ألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث شارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق خاض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

وتأهل أول 8 أندية من مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تخوض الأندية التي تتواجد من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين منافسات البلاي أوف (الملحق) لتحديد ثماني متأهلين آخرين لاستكمال أندية دور الستة عشر.

وأوقعت قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب والأكثر تتويجًا بالبطولة بـ15 لقبًا.

ويمكن للدولي المصري عمر مرموش المشاركة مع مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا بداية من الدور المقبل، بعدما غاب عن آخر مباراة للسيتي في مرحلة الدوري، لعدم أحقية اللعب؛ بسبب أنه شارك مع ناديه القديم آينتراخت فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي.

تقام مباريات الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، يومي 11 و12 فبراير لمباراة الذهاب، و18 أو 19 فبراير لمباراة الإياب.

نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني

بريست الفرنسي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي

يوفنتوس الإيطالي ضد آيندهوفن الهولندي

سلتيك الإسكتلندي ضد بايرن ميونخ الألماني

موناكو الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي

فينورد الهولندي ضد ميلان الإيطالي

كلوب بروج البلجيكي ضد أتالانتا الإيطالي

سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد بوروسيا دورتموند الألماني.