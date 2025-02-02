اليوم.. الأهلي يواجه مودرن سبورت لمطاردة بيراميدز على قمة الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مودرن سبورت في السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز؛ بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات ومطاردة بيراميدز على قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز.

وكان الأهلي تعادل مع بيراميدز في الجولة العاشرة بهدفين لكل فريق ليفقد الفريق صدارة الدوري التي انتزعها الفريق السماوي بعد الفوز على الزمالك بثلاثية أمس الأول الجمعة في مباراة القمة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث، بينما يمتلك فريق مودرن سبورت 7 نقاط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الأخير وهو ما يزيد من إثارة المواجهة.

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات كبيرة بعدما تعاقدت إدارة النادي مع عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي على رأسهم المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار الذي قدم أوراق اعتماده في أول ظهور أمام بيراميدز وسجل هدفا وتسبب في ضربة جزاء للفريق الأحمر، بالإضافة للمدافع القوي مصطفى العش، بينما سيتأجل ظهور أشرف بن شرقي إلى المباريات المقبلة، بعدما أعلن النادي عن التعاقد معه لمدة موسمين ونصف.

ويفقد الأهلي عدد من اللاعبين في لقاء اليوم على رأسهم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر وبالإضافة الثلاثي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم للإصابة.