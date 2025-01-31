ads
الجمعة 31 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مسيرة لحملة كتاب الله من 33 دولة بشعار "رسالة سلام" ببورسعيد.. صور

مسيرة لحملة كتاب
مسيرة لحملة كتاب الله من 33 دولة تحت شعار "رسالة سلام"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك 40 متسابقًا من 33 دولة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، في مسيرة، اليوم، عقب صلاة الجمعة، من مسجد السلام في محافظة بورسعيد حتى ساحة مصر المطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس تحت شعار "رسالة سلام".

 

مسيرة لحملة كتاب الله من 33 دولة تحت شعار "رسالة سلام" في بورسعيد

 

بالصور.. مسيرة لحملة كتاب الله من 33 دولة تحت شعار "رسالة سلام" في بورسعيد

 

وشارك في المسيرة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في المسرح الكبير في المركز الثقافي عصر اليوم، وسيجرى بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري.

IMG-20250131-WA0109
IMG-20250131-WA0109
IMG-20250131-WA0115
IMG-20250131-WA0115
IMG-20250131-WA0107
IMG-20250131-WA0107
IMG-20250131-WA0101
IMG-20250131-WA0101
IMG-20250131-WA0097
IMG-20250131-WA0097
IMG-20250131-WA0093
IMG-20250131-WA0093
IMG-20250131-WA0089
IMG-20250131-WA0089
IMG-20250131-WA0085
IMG-20250131-WA0085
بورسعيد مسيرة القرآن الكريم وزير الاوقاف مفتي الجمهورية