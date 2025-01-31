مسيرة لحملة كتاب الله من 33 دولة بشعار "رسالة سلام" ببورسعيد.. صور

شارك 40 متسابقًا من 33 دولة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، في مسيرة، اليوم، عقب صلاة الجمعة، من مسجد السلام في محافظة بورسعيد حتى ساحة مصر المطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس تحت شعار "رسالة سلام".

مسيرة لحملة كتاب الله من 33 دولة تحت شعار "رسالة سلام" في بورسعيد

بالصور.. مسيرة لحملة كتاب الله من 33 دولة تحت شعار "رسالة سلام" في بورسعيد

وشارك في المسيرة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في المسرح الكبير في المركز الثقافي عصر اليوم، وسيجرى بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري.

IMG-20250131-WA0109

IMG-20250131-WA0115

IMG-20250131-WA0107

IMG-20250131-WA0101

IMG-20250131-WA0097

IMG-20250131-WA0093

IMG-20250131-WA0089