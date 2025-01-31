المؤتمر يعلن دعمه الكامل للرئيس السيسي ويؤكد رفضة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين

أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، عن تأييده الكامل والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في كافة قراراته التي يتخذها من اجل مصر والأمن القومي المصري.

كما اعلن حزب المؤتمر عن تأييده الكامل، لاحتشاد الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم أمام معبر رفح اليوم، رفضاً للتهجير ودعماً للرد المصري الرسمي بعدم القبول بتهجير الأشقاء الفلسطينيين، والتي تعكس موقفهم تجاه القضايا الوطنية والمصيرية التي تمس أمن واستقرار البلاد.

وأضاف حزب المؤتمر، إن هذا الاحتشاد يأتي تأكيدًا على التفاف الشعب المصري حول قضاياه العادلة، ويعكس الروح الوطنية العالية لدى المواطنين المصريين، الذين قدموا مثالاً رائعًا في التعبير عن آرائهم وتأييدهم للقيادة السياسية.

وأكد حزب المؤتمر، أن هذا الاحتشاد يمثل قوة دفع نحو تعزيز الانتماء الوطني، وتاكيد المطالبة بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.