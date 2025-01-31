اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين للتجديد النصفي لمجلس النقابة ومقعد النقيب

اقترب موعد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى مقعد نقيب الصحفيين.

وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنه سيتم فتح باب تلقي أوراق الترشح لمقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة، قبل يوم 10 فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يتم فتح باب الترشح خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتنافس الصحفيون على شغل مقاعد مجلس النقابة وكذلك مقعد النقيب في الانتخابات التي سيتم إجراؤها في اول جمعة من شهر مارس المقبل.

ومن المقرر أن تكون الإجراءات الخاصة بالترشح وفقًا للوائح والقواعد المنظمة للانتخابات، حيث يشترط على المرشحين أن يكونوا من الصحفيين الحاصلين على عضوية النقابة منذ فترة لا تقل عن 3 سنوات “تحت السن” و 15 عاما لـ “فوق السن”، بالإضافة إلى استيفائهم لكافة الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.