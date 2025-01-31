إحباط محاولة 3 أشخاص التنقيب عن الآثار داخل منزل بالدرب الأحمر

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب وعُثر بداخل الشقة المُشار إليها على (حفرة بقطر متر وعمق 6متر) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.