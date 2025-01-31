ads
الجمعة 31 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شاب لقيادته سيارة برعونة بمنطقة مصر الجديدة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بمصر الجديدة، وضبط مرتكب الواقعة.

 تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـــل الإجتماعى يظهر خلاله قائد سيارة يقوم بالسير برعونة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر. 

وبالفحص جرى تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية. 

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

القبض شاب لقيادته سيارة برعونة بمنطقة مصر الجديدة