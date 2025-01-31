القبض على شاب لقيادته سيارة برعونة بمنطقة مصر الجديدة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بمصر الجديدة، وضبط مرتكب الواقعة.

تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـــل الإجتماعى يظهر خلاله قائد سيارة يقوم بالسير برعونة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص جرى تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.