سقوط 4 تشكيلات عصابية نفذوا 17عملية سرقة بالقاهرة

سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 4 تشكيلات عصابية نفذوا 17عملية سرقة تعود البداية عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلان"لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وإعترفا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين. مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترفوا بإرتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) تم ضبطه وبحوزته أجزاء متنوعة من الدراجات النارية المستولى عليها، واعترف بتقطيع المسروقات لبيعها كقطع غيار.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" –مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، تخصص نشاطهما الإجرامي فى إرتكاب وقائع السرقة المتنوعة بأسلوب "المغافلة"، وأقرا بارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

والقى رجال المباحث القبض على عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج، تخصص نشاطهما الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.