على فرج وهانيا الحمامي.. ثنائي وادى دجلة يحقق لقب جي بي مورجان للإسكواش

حقق ثنائي وادى دجلة علي فرج وهانيا الحمامي، في نهائي بطولة جي بي مورجان للإسكواش، الفوز بلقب البطولة في مشهد مثير يُضاف إلى سجلهما الحافل بالإنجازات.

‎في نهائي الرجال، تمكن علي فرج المصنف الأول عالميًا من التغلب على منافسه دييجو إلياس المصنف الثالث عالميًا، ليحقق فوزًا مستحقًا بنتيجة 3-1 بواقع نقاط 11 12-10, 14-12, 11-1. وقد أظهر أداءً قويًا وحماسة كبيرة طوال المباراة التي استغرقت 64 دقيقة، ليؤكد بذلك سيطرته على الساحة العالمية ويواصل مسيرته الناجحة في بداية عام 2025.

‎وفي نهائي السيدات، نجحت هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا في الفوز على منافستها نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا، في مباراة مليئة بالإثارة، تمكنت هانيا من الفوز 3-2، بواقع نقاط 8-11, 11-8, 3-11, 11-6, 11-8، بعد مباراة مثيرة استغرقت 79 دقيقة، وهذا الفوز يضيف إلى إنجازات هانيا الكبيرة في عالم الإسكواش ويمنحها بداية رائعة لعام 2025.

‎بهذا الانتصار، يُضاف لقب جي بي مورجان إلى قائمة بطولات وادي دجلة التي تزداد تألقًا، حيث حقق النادي إنجازًا جديدًا يعكس قوة الأداء والاحترافية العالية للاعبيه في مختلف المسابقات الدولية.