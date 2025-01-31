أسعار الذهب تواصل ارتفاعها مسجلة 3900 جنيه للجرام

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة، ليتبع خطى الذهب العالمي الذي سجل مستوى تاريخي جديد، بينما تستقر حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك مما يجعل سعر الذهب المحلي يعتمد على حركة الذهب العالمي بشكل أساسي.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3900 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 30 جنيه ليغلق عند المستوى 3895 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3865 جنيه للجرام.



الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي دفع سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع منذ بداية الأسبوع ليقبل الذهب على تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن تمكن من اختراق آخر قمة سعرية سجلها الذهب عند 3880 جنيه للجرام.

من جهة أخرى يستقر حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي دفع سعر الذهب المحلي إلى الاعتماد على حركة السعر العالمي في التسعير.

هذا وقد استطاعت مصر جمع 2 مليار دولار من بيع أدوات الدين خلال الطرح الأخير للسندات الدولارية بأجل 5 و 8 سنوات، ليظهر هذا الطرح عودة ثقة السوق الأجنبي في الديون المصرية حيث حصلت مصر على تغطية لطرحها الأخير بـ 5 مرات.



توقعات أسعار الذهب

وسجل سعر الذهب العالمي تسجيل أعلى مستوى تاريخي خلال تداولات اليوم الجمعة ، بسبب المخاوف في الأسواق من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على معدلات التداول التجاري، وهو الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب المحلي ليتخطى قمته السعرية الأخيرة وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما يدفع السعر المحلي إلى الاعتماد على حركة السعر العالمي.

واستطاع الذهب العالمي الارتفاع يوم أمس ليتخطى قمته السعرية الأخيرة عند 2790 دولار للأونصة ليسجل اليوم أعلى مستوى تاريخي عند 2801 دولار للأونصة. في طريقه إلى انهاء تداولات شهر يناير على ارتفاع هو الأكبر منذ مارس 2024.

السعر المحلي

كما ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 مع بداية تداولات اليوم ليتداول عند المستوى 3900 جنيه للجرام بعد أن تمكن من اختراق قمته السعرية الأخيرة 3880 جنيه للجرام، وتترقب الأسواق اليوم اغلاق سعر الذهب المحلي وهل سيغلق فوق المستوى 3900 جنيه للجرام والذي من شأنه أن يزيد من فرص صعود السعر ليستهدف المستوى 3950 جنيه للجرام.