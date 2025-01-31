الحكومة الأردنية ترفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية، رفع سعر البنزين 90 ليصبح (885) فلسًا/لتر بدلًا من (870) فلسًا/لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1110) فلسًا/لتر بدلًا من (1100) فلسًا /لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (720) (720) فلسًا/لتر بدلًا من (690) فلسًا/لتر، بدءا من الغد السبت.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الجمعة، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليًا للفترة من 1- 28 فبراير المقبل.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر فبراير المقبل عند سعر 620 فلسًا/لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يناير ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون ديسمبر الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعًا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر يناير الحالي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية، وفقا للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين للجنة ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (15) فلسًا/لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (10) فلسات/لتر وارتفاع سعر السولار بمقدار (30) فلسًا/لتر.