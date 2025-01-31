لجنة روسية: مسلحون من القوات الأوكرانية قتلوا 22 مدنيا في مقاطعة كورسك

أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن 5 من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، قتلوا 22 مدنيًا في قرية روسكو بوريشينوي في مقاطعة كورسك الروسية الحدودية، من بينهم 8 نساء تم اغتصابهن، وأخفوا الجثث في الأقبية.

وأضافت - في تصريح أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة - أنه قد تم القبض على أحد الضباط العسكريين الأوكرانيين المتورطين في هذه الجرائم، وهو يفجيني فابريسينكو.مشيرة إلى أن التحقيق أثبت أن فابريسينكو، وكذلك العسكريين الأوكرانيين الذين يحملون إشارات النداء "كوم" و"موتيل" و"بروفودنيك" و"خودوجنيك"، هاجموا أراضي مقاطعة كورسك، في سبتمبر 2024، وأثناء القتال في منطقة سودجا، تم أسر فابريسينكو.

وأوضحت بيترينكو أن فابريسينكو أثناء الاستجواب، تحدث عن الجرائم التي ارتكبها مع أفراد عسكريين آخرين من وحدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك الاغتصاب وأعمال العنف ذات الطابع الجنسي والقتل.

ونوهت إلى أن المحققين قاموا بالتعاون مع جنود وزارة الدفاع الروسية، بانتشال جثث المدنيين القتلى من الأماكن التي أشار إليها المتهمون، وقد صدرت الأوامر بإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الخبراء.

