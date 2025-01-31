موعد ومكان جنازة شقيق الفنان مصطفى شعبان

اعلن الفنان مصطفى شعبان، عن وفاة شقيقه الاصغر، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة على ماجد شعبان شقيق الفنان مصطفى شعبان، بعد صلاة الظهر من مسجد العطار بمنطقة البتانون بمسقط رأسه بالمنوفية.

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان كان قد كتب منذ قليل، «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

تجدر الإشارة إلى ان الفنان مصطفى شعبان يشارك خلال الماراثون الدرامى الرمضانى المقبل بمسلسل حكيم باشا