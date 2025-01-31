ads
الجمعة 31 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

موعد ومكان جنازة شقيق الفنان مصطفى شعبان

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعلن الفنان مصطفى شعبان، عن وفاة شقيقه الاصغر، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 ومن المقرر ان تقام  صلاة الجنازة على ماجد شعبان شقيق الفنان مصطفى شعبان، بعد صلاة الظهر من مسجد العطار بمنطقة البتانون بمسقط رأسه بالمنوفية.

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان كان قد كتب منذ قليل، «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

تجدر الإشارة إلى ان الفنان مصطفى شعبان يشارك خلال الماراثون الدرامى الرمضانى المقبل بمسلسل حكيم باشا

وفاة شقيق الفنان مصطفى شعبان موعد ومكان جنازة شقيق الفنان مصطفى شعبان