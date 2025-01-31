وفود شعبية وسياسية أمام معبر رفح لرفض مؤامرة تهجير الفلسطينيين

قال محمد الدوي الصحفي بموقع “البوابة نيوز” إن وفودًا شعبية وسياسية انطلقت باكر صباح اليوم من القاهرة إلى معبر رفح البري لعمل وقفات احتجاجية رفضًا لدعوات تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر والاردن كما يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والوقفة لدعم القضية الفلسطينية ودعم موقف القيادة السياسية المصرية ضد دعوات ترامب واسرائيل ومنعا لتصفية القضية الفلسطينية .

وانطلقت الوفود باتجاه محافظة شمال سيناء، للوقف أمام معبر رفح والتأكيد على الرفض الشعبي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقد انطلقت أعداد كبيرة باتجاه معبر رفح، حاملين شعارات "لا لتهجير الشعب الفلسطيني" و"لا لتصفية القضية الفلسطينية"، بالإضافة إلى أعلام مصر.

وكانت أحزاب سياسية مصرية قد دعت ‏لوقفات شعبية أمام معبر رفح للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات تهجيره أو النيل من حقوقه المشروعة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد رفض مصر القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر والأردن لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد "السيسي" أنَّ تهجير الفلسطينيين "ظلم لن نشارك فيه"، وأن القاهرة لن تتساهل مع مثل هذه الدعوات، مشددًا على أنه لا حل سوى حل الدولتين.

وحظي خطاب السيسي، بتأييد واسع بين الشعب المصري والأحزاب السياسية والنقابات المهنية، التي أكدت دعمها حق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة.