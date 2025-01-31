الفنان مصطفى شعبان ينعي شقيقه الأصغر: اللهم اجبر قلوبنا على فراقه

توفى، منذ قليل، شقيق الفنان مصطفى شعبان؛ حيث اعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقى الأصغر والغالى ماجد الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى ربنا يرحمه ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتجدر الإشارة إلى ان الفنان مصطفى شعبان يشارك خلال الماراثون الدرامى الرمضانى المقبل بمسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.