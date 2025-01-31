مديرية الرياضة بشمال سيناء تشارك بمعرض "بيزنس يا شباب" بالقاهرة

شاركت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إدارة تمكين الشباب في معرض «بيزنس يا شباب»، للعام الثاني علي التوالي للمنتجات الحرفية واليدوية والمنتجات السيناوية طرز بدوي ، ومانديلا، مكرمية ، وأعشاب سيناوية، وزيت زيتون ، تحت شعار «شباب مصر مستقبلها»، والذي يُعد أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب الحرفية واليدوية .

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال ، وبتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأكد "حسن عبد الوهاب" أن المعرض يهدف إلى تدريب المهتمين بتعلم الحرف اليدوية، عن طريق ورش عمل حرفية طوال فترة المعرض، وخلق فرصة لكل شاب أو قناة يمتلك مهارة في حرفة لمساعدته في عرض إبداعاته وأعماله وتسويقها، وزيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية الحرف اليدوية وعلاقتها بالتراث المصري، وخلق تجربة فريدة للزوار الراغبين في اقتناء المنتجات الفريدة والمبتكرة.