باحثة: الرئيس السيسي أكد ارتباط تهجير الفلسطينيين بالأمن القومي المصري والعربي

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل رسائل شديدة الوضوح في كلمته الأخيرة وأكد على الخطوط التي تنتهجها مصر في تعاملها مع القضية الفلسطينية وأن مسألة التهجير هي مساس بالأمن القومي المصري وبالأمن القومي العربي.

وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر دولة كبيرة حدودها معروفة منذ آلاف السنين، مشيرة إلى أن العالم كله يدرك أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة العربية ومحاولة العبث بمسألة الاستقرار في مصر هي مسألة خطيرة للغاية.

وتابعت: « التوصل لهدنة في قطاع غزة هو إنجاز لحرب استمرت على مدار 15 شهرًا وإبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والحديث عن مشروع التهجير ينقل التوتر من حدود إلى حدود أخرى»، مشددة على أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع من مستوى التوترات في المنطقة ولا يمس للسلام بأي صلة.