بالصور … “مش كدة” يبدأ ليلته الأولى على روابط وسط إقبال جماهيري كثيف

شهدت ساحة روابط للفنون مساء أمس الخميس، افتتاح عرض “مش كدة” لفرقة No Point Perspective، من إخراج مؤسسة الفرقة ميريت ميشيل، وسط حضور جماهيري كثيف وتفاعل كبير من الحاضرين.

ويواصل العرض تقديمه اليوم الجمعة، على أن يُختتم غدًا السبت 1 فبراير 2025، في تمام الثامنة مساءً بساحة روابط للفنون.

“مش كدة” يعتمد على لغة حركية غير تقليدية، مستكشفًا العلاقة بين الإنسان والآخر، وبين الإنسان وذاته، من خلال أداء يجمع بين الحركة والطاقة والعواطف المختلفة. يعكس العرض التوترات التي قد تنشأ بين طموحات الإنسان والواقع، مستندًا إلى جسد المؤدين كوسيلة أساسية للتعبير.

العرض من أداء عبد الله سلطان، عبد الرحمن القاضي، أحمد منير، أليس جونسون، إنچي ياسر، ميريت ميشيل، سلمى لوكا، وصوفي منصور. تصميم الأزياء نشوى معتوق، تصميم الإضاءة صابر السيد، الموسيقى ميشال شريف جميل، تصميم البوستر عبد الله سلطان، الفوتوغرافيا آلاء محمد، المكساج والتنفيذ بونجا، إدارة خشبة مرام عبد المقصود (Recrew)، ومدير الإنتاج: شريف جميل.

العرض من إنتاج No Point Perspective بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون “آفاق”، وبالتعاون مع وصلة للفنون.

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