بالصور.. وزير الأوقاف والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السلام في بورسعيد

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، صلاة اليوم الجمعة، بمسجد السلام في محافظة بورسعيد، بمشاركة 40 متسابقًا من 33 دولة مشاركة بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

صلاة الجمعة بمسجد السلام في بورسعيد

بالصور.. وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السلام في بورسعيد

والقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خطبة الجمعة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية ووسائل الإعلام وأبناء بورسعيد.

من جانبه، أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن المسابقة تُمثل إضافة مهمة لمسيرة المحافظة في دعم الثقافة الدينية، مشددا أن استضافتها لهذا الحدث الدولي يعكس دور مصر الريادي في نشر وتعزيز تعاليم الإسلام.

وأشار الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة، إلى أن المسابقة تحمل هذا العام اسم القارئ الكبير الشيخ محمد صديق المنشاوي، تقديرًا لعطائه في مجال تلاوة القرآن الكريم، مؤكدًا أن المسابقة تواصل تحقيق نجاحات كبيرة في دعم التلاوة والابتهال الديني عالميًا.

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في المسرح الكبير في المركز الثقافي عصر اليوم، وسيجري بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري، وسط حضور رسمي ودبلوماسي كبير.

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