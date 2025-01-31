جولة لوكيل أوقاف الفيوم على المساجد قبيل صلاة الجمعة لمتابعة سير العمل.. صور

قام الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم بالمرور على المساجد قبيل صلاة الجمعة ،كما كلف قيادات، ومديري الإدارات، وأعضاء لجنة المتابعة، والمفتشين، بالمرور على المساجد؛ لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه.

وأكد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن المسئولية تتطلب منا جميعا المتابعة المستمرة والتواصل المباشر؛ لمتابعة سير العمل الدعوي وانضباطه، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في تكثيف المرور على المساجد؛ حتى يؤدي المسجد دوره الحيوي في نشر الفكر الوسطي خدمة لديننا ووطننا.



كما أشار إلى ضرورة متابعة أعمال النظافة بجميع المساجد لاستقبال الرواد، وكذلك إزالة كل ما يسيئ إلى مظهرها الحضاري، ويكون ذلك تحت إشراف مدير الإدارة شخصيا، مضيفًا أن القيادة الدعوية لا بد وأن تكون مؤمنة بالرسالة التي شرفها الله تعالى بها، موجهًا بضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني، ومتابعة الحضور والانضباط، مع الحرص على الالتزام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط.

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