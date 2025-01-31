طبيب يوضح كيفية التعامل مع آلام الظهر بسرعة

كشف الدكتور سيرغي أغابكين أخصائي إعادة التأهيل عن أعراض آلام الظهر وكيفية التعامل معها لتخفيف الألم الحاد والتمتع بالحياة اليومية وفقا لما نشرتة مجلة فيستي. رو.

وأوضح الطبيب أن ألم الظهر يظهر بصورة مفاجئة وله أسباب عديدة ولذلك يجب في كل حالة تحديد السبب ومكان الألم بدقة بالاضافة الى اتباع الارشادات الطبيبة الى تساهم فى تخفيف تلك الألم والتى تتمثل فى الآتي:

1-توفير الراحة للجسم حيث يعد الألم هو رد فعل وقائي للجسم كما يبدو وكأنه يقول للشخص توقف ويكون الخيار الأفضل في هذه الحالة هو الاستلقاء على سطح مستو وربما حتى على الأرض والاستلقاء على الظهر وثني الركبتين ووضع نوع من الوسادة أو الدعم تحت القدمين أو وضع القدمين مثلا على أريكة.

2 - وضع كمادة باردة على مكان الألم

يحاول الكثيرون عندما يشعرون بألم حاد وضع شيء ساخن على مكان الألم وهذا خطأ لأنه في أغلب الأحيان يكون سببه الالتهاب أي يمكن أن تتفاقم الحالة بسبب التدفئة الموضعية ولذلك لا ينبغي الاستهانة بالكمادات الباردة حيث يكفي وضع منشفة مبللة على مكان الألم أو يمكن وضع كيس يحتوي على الثلج في منشفة ووضعه على مكان الألم لمدة 10-15 دقيقة لأن البرد يقلل من الألم وحتى يساعد على تخفيف التشنجات العضلية.

3 - استشارة الطبيب

سيصف الطبيب بعد الفحص الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية لتخفيف الألم الحاد وهذه الأدوية مختلفة الأنواع والتأثير و بعضها له تأثير مسكن قوي في حين أن للبعض الآخر تأثير قوي مضاد للالتهابات.