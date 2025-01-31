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الجمعة 31 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول أمريكي يعلن انتشال 40 جثمانا عقب اصطدام طائرة الركاب بالمروحية العسكرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن رئيس إدارة الإطفاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جون دونيلي، ارتفاع عدد الجثامين التي تم انتشالها في أعقاب اصطدام طائرة ركاب أمريكية بمروحية عسكرية بالقرب من مطار "ريجان الوطني" إلى 40 جثمانا. 

وقال دونيلي - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الجمعة/ - إن السلطات تمكنت من انتشال المزيد من جثث الضحايا من نهر "بوتوماك" في واشنطن حيث سقطت الطائرة الأمريكية عقب اصطدامها بالمروحية العسكرية ليل الأربعاء الماضي؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين إلى 40 جثمانا فيما لا يزال البحث مستمرا عن 27 مفقودا.
وأوضح مسؤولون أمريكيون أن الطائرة كانت تحمل على متنها 64 شخصا بينما كانت تقل المروحية العسكرية ثلاثة جنود...وأعلن المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة - في وقت سابق اليوم - العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب.

 

مطار ريجان الوطني واشنطن طائرة ركاب أمريكية نهر بوتوماك