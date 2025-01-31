صراع صدارة الدوري.. تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع في مواجهة الزمالك

يستضيف فريق بيراميدز متصدر الدوري الممتاز نظيره الزمالك صاحب المركز الثاني في مواجهة من العيار الثقيل للصراع على قمة الدوري.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في السابعة من مساء اليوم الجمعة بإستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

واستقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك في الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة، بلاتي توريه، وليد الكرتي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، فيستون ماييلي، إبراهيم عادل.

ترتيب بيراميدز والزمالك في الدوري

يدخل فريق بيراميدز المباراة محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز ، برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة.

بينما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 10مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في مثلهما.