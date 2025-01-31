محافظ المنوفية: رفع 19 ألف طن تراكمات خلال يناير

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود إدارة المخلفات والرصد البيئي بديوان عام المحافظة بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ خطة تطهير الترع والمجاري المائية بكافة أرجاء المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



حيث أوضح اللواء عبدالله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه وفقا لتقرير إدارة المخلفات ووحدة الرصد البيئي فقد تم رفع 19 ألف طن نواتج تطهير علي جسور الترع والمصارف بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر يناير شملت كل من نطاق أشمون حوالي 6700 طن ، و نطاق منوف 2562 طنا ، نطاق شبين الكوم 2158 طنا، نطاق بركة السبع 3234 طنا، نطاق تلا 1145 طنا ، نطاق قويسنا 750 طن ، نطاق الباجور 1110 أطنان ، نطاق السادات 300 طن ، وحي غرب وشرق شبين الكوم 420 طنا ، ونطاق الشهداء 400 بالإضافة إلى رفع 460 طن بمدينة سرس الليان.



هذا وشدد محافظ المنوفية على أهمية التعامل بحزم من قبل الأجهزة التنفيذية مع من يقوم بإلقاء الردم والمخلفات خاصة في المصارف والترع بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، مؤكدا على تلافي كافة السلبيات التي تم رصدها من خلال التقرير والتنسيق مع هندسة الري والصرف والعمل على إزالتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية لما لها من تأثير سلبي على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة.

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