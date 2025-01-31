جيروزاليم بوست: تقديم موعد إعادة فتح معبر رفح إلى اليوم الجمعة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر سيُعاد فتحه، اليوم الجمعة، بدلاً من الأحد، كما كان مقرراً في اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست»، إن 50 مصاباً فلسطينياً يخرجون من القطاع عن طريق معبر رفح، اليوم الجمعة، بعد حصولهم على موافقة أمنية من جهاز الأمن العام (الشاباك).

وأضافت الصحيفة أن المعبر سيُدار من قبل مفتشين أوروبيين من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، بالإضافة إلى فلسطينيين غير مرتبطين بحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وبقي معبر رفح مغلقاً لشهور منذ أن وسَّع الجيش الإسرائيلي حربه على غزة إلى جنوب القطاع ومدينة رفح الحدودية العام الماضي.

وكان من المقرر فتح معبر رفح، يوم الأحد، وهو اليوم الرابع عشر في اتفاق وقف إطلاق النار، لكن بعد إطلاق «حماس» سراح بقية الرهائن قبل الموعد المحدد في المرحلة الأولى للاتفاق، تقرر تقديم موعد فتح المعبر إلى اليوم الجمعة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.