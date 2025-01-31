الخارجية: الدور المصري في دعم لبنان مستمر ولن يتوقف لحظة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الدور المصري في دعم لبنان مستمر ولم يتوقف ولن يتوقف ولو للحظة واحدة، مشيرًا إلى أن الموقف المصري ثابت ضد الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، مع التأكيد على ضرورة الانسحاب الكامل لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، وتنقله قناة القاهرة الإخبارية، «لدي اتصالات دورية مع نظيري اللبناني عبد الله بو حبيب، ونؤكد دائمًا على أهمية الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار وعلى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي اللبنانية وهذا هو الموقف المصري الثابت».

وتابع وزير الخارجية: «الاتصالات مستمرة مع الجانبين الأمريكي والفرنسي لنقل الرسائل المصرية بأهمية استمرار وقف إطلاق النار وإعادة التأكيد على عناصر الموقف المصري الذي لن يتغير».

كما شدد على أن تشكيل الحكومة اللبنانية لا بد أن يتم بملكية لبنانية وطنية تامة، مضيفا: «نحن ندعم كل جهود في تشكيل حكومة لبنانية لا تقصي أحدا ولا تستبعد أحدا وتعكس كل التنوع الطائفي والديني في لبنان الشقيق ونطلع إلى سرعة إنجاز هذا الأمر».