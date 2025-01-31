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الجمعة 31 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة حديثة: لا علاقة بين استهلاك البطاطس وأمراض القلب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشفت دراسة حديثة قام بها فريق من علماء مركز بريغهام للصحة النسائية في بوسطن، عن عدم وجود صلة بين الاستهلاك العام للبطاطس والجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب، وفقا لما نشرته مجلة Nutrients.

شملت الدراسة تحليل بيانات الحالة الصحية لـ 67146 مريضا أعمارهم 25.1-72 عاما لمعرفة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تراوح متوسط ​​تناولهم للبطاطس 1.9-4.2 وجبة في الأسبوع وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية حصة واحدة من البطاطس تعتبر حبة بطاطس كاملة أو نصفها حسب حجمها.

وأظهرت النتائج عدم وجود علاقة واضحة بين كمية استهلاك البطاطس وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية حتى بعد الأخذ في الاعتبار العوامل الديموغرافية والغذائية والسلوكية كما لم يكشف تحليل آخر أي ارتباط بين استهلاك البطاطس المشوية أو المسلوقة أو المقلية أو المهروسة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويشير الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من وجبة بطاطس مقلية في الأسبوع يزداد خطر إصابتهم بارتفاع مستوى ضغط الدم بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالذين لا يتناولونها ولكن اتضح أن هذا التأثير مرتبط بزيادة نسبة الدهون والملح في البطاطس المقلية وليس بخصائصها.

دراسة مركز بريغهام للصحة النسائية عدم وجود صلة بين الاستهلاك العام للبطاطس والجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب متوسط ​​تناولهم للبطاطس الصحة العالمية